США ужесточат ограничения доступа Китая к передовым технологиям микросхем - Bloomberg

Детали

Администрация Байдена стремится усилить контроль над продажей графических чипов для приложений искусственного интеллекта и передового оборудования для производства чипов китайскими компаниями.

США также введут дополнительные проверки китайских фирм, которые пытаются избежать экспортных ограничений, направляя поставки через другие страны, и добавят китайские фирмы по разработке микросхем в список ограничений на торговлю, требуя от зарубежных производителей получить лицензию США на выполнение заказов от этих компаний.

Напомним

В августе президент Джо Байден издал свой долгожданный исполнительный указ о проверке исходящих инвестиций в уязвимые технологии в Китай. Целью приказа является уменьшение инвестирования в развитие технологий, которые поддержат военную модернизацию Китая и будут угрожать национальной безопасности США.