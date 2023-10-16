США ужесточат ограничения доступа Китая к передовым технологиям микросхем - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. США вводят дополнительные правила на ограничение доступа Китая к передовым технологиям микросхем, чтобы усовершенствовать и закрыть лазейки в тех, которые было объявлено в октябре прошлого года. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Администрация Байдена стремится усилить контроль над продажей графических чипов для приложений искусственного интеллекта и передового оборудования для производства чипов китайскими компаниями.
США также введут дополнительные проверки китайских фирм, которые пытаются избежать экспортных ограничений, направляя поставки через другие страны, и добавят китайские фирмы по разработке микросхем в список ограничений на торговлю, требуя от зарубежных производителей получить лицензию США на выполнение заказов от этих компаний.
Напомним
В августе президент Джо Байден издал свой долгожданный исполнительный указ о проверке исходящих инвестиций в уязвимые технологии в Китай. Целью приказа является уменьшение инвестирования в развитие технологий, которые поддержат военную модернизацию Китая и будут угрожать национальной безопасности США.