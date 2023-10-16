США ужесточат ограничения доступа Китая к передовым технологиям микросхем - Bloomberg

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 17670 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 34740 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 43883 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 137961 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 76617 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 90089 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 258464 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78328 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 127915 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168732 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 114956 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 182344 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 92775 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 46580 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 26724 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 137946 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 182925 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 258447 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 291776 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 342233 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 8454 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 27124 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 46983 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 93163 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 63179 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

США ужесточат ограничения доступа Китая к передовым технологиям микросхем - Bloomberg

Киев • УНН

 • 316657 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. США вводят дополнительные правила на ограничение доступа Китая к передовым технологиям микросхем, чтобы усовершенствовать и закрыть лазейки в тех, которые было объявлено в октябре прошлого года. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

США ужесточат ограничения доступа Китая к передовым технологиям микросхем - Bloomberg

Детали 

Администрация Байдена стремится усилить контроль над продажей графических чипов для приложений искусственного интеллекта и передового оборудования для производства чипов китайскими компаниями.

США также введут дополнительные проверки китайских фирм, которые пытаются избежать экспортных ограничений, направляя поставки через другие страны, и добавят китайские фирмы по разработке микросхем в список ограничений на торговлю, требуя от зарубежных производителей получить лицензию США на выполнение заказов от этих компаний.

Напомним

В августе президент Джо Байден издал свой долгожданный исполнительный указ о проверке исходящих инвестиций в уязвимые технологии в Китай. Целью приказа является уменьшение инвестирования в развитие технологий, которые поддержат военную модернизацию Китая и будут угрожать национальной безопасности США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50