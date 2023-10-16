США посилять обмеження доступу Китаю до передових технологій мікросхем - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. США вводять додаткові правила на обмеження доступу Китаю до передових технологій мікросхем, аби вдосконалити та закрити лазівки в тих, які було оголошене у жовтні минулого року. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Адміністрація Байдена прагне посилити контроль над продажем графічних чіпів для додатків штучного інтелекту та передового обладнання для виробництва чіпів китайськими компаніями.
США також введуть додаткові перевірки китайських фірм, які намагаються уникнути експортних обмежень, направляючи поставки через інші країни, і додадуть китайські фірми з розробки мікросхем до списку обмежень на торгівлю, вимагаючи від закордонних виробників отримати ліцензію США на виконання замовлень від цих компаній.
Нагадаємо
У серпні президент Джо Байден видав свій довгоочікуваний виконавчий указ про перевірку вихідних інвестицій у вразливі технології до Китаю. Метою наказу є зменшення інвестування у розвиток технологій, які підтримають військову модернізацію Китаю та загрожуватимуть національній безпеці США.