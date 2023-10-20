FT: Китай готовится ограничить экспорт графита, от которого зависит производство аккумуляторов в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. С 1 декабря Китай ограничит экспорт графита - основного материала для аккумуляторов. По заявлению властей Китая, это поможет защитить национальную безопасность. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Китай потребует, чтобы компании-экспортеры подали заявку на получение дополнительных разрешений для вывоза из страны трех сортов графита. Эти меры не запрещают экспорт, но вносят неопределенность в отрасль, которая зависит от китайских поставок.
Согласно годовому отчету Геологической службы США за 2023 год, Китай является ведущим производителем графита в мире. В 2022 году Китай поставил на мировой рынок около 65% поставок. По данным Института энергетических исследований, доля Китая в некоторых готовых графитовых продуктах приближается к 100%.
В июле Китай ввел аналогичные ограничения на галлий и германий - металлы, которые используются в ряде стратегических отраслей, включая электромобили, микрочипы и некоторые системы военного вооружения. Правительство также ссылалось на соображения национальной безопасности.
Контекст
Ограничение экспорта китайского графита эксперты рассматривают как ответ Китая на действия США, которые ужесточили контроль над экспортом новейших чипов искусственного интеллекта в Китай.
Кроме того, Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на электромобили китайского производства, утверждая, что они несправедливо получают выгоду от субсидий.