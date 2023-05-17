Франція вивчає можливість постачання Україні аналогів Storm Shadow - ракет Scalp
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Франція вивчає можливість постачання Україні ракет дальнього радіуса дії Scalp - аналогів Storm Shadow, після натяку на це президента Еммануеля Макрона в інтерв'ю французькому телеканалу. Проте на Єлисейських полях уточнили, що на даний момент "це не планується", пише УНН з посиланням на Le Monde.
Деталі
Рішення про постачання Києву керованих ракет класу "повітря-земля", здатних вражати цілі на великій відстані, поки що не прийнято, заявили на Єлисейських полях. Еммануель Макрон натякнув на це під час свого телевізійного інтерв'ю на телеканалі TF1 у понеділок, 15 травня.
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"Ми вивчаємо всі варіанти", - заявили на Єлисейських полях виданню Le Monde, уточнивши при цьому, що "на цей момент це не планується".
Ці роздуми були ініційовані після того, як 11 травня Великобританія оголосила про постачання Києву ракет Storm Shadow, аналогів французьких Scalp. Перші удари цими снарядами були помічені у Луганську, що в 100 км від фронту 12 травня, пише Le Monde.
"Як і у випадку з усією допомогою Україні, Франція обмінюється з українськими та британськими партнерами інформацією про результати цієї допомоги, зокрема, щодо ракет дальнього радіуса дії", - пояснили в оточенні Макрона.
На думку військових аналітиків, поповнення українського арсеналу ракетами дальнього радіуса дії має дозволити українським військам підготувати контрнаступ, анонсований ще взимку цього року і очікуваний до літа. Удари по стратегічних цілях, розташованих далеко за лінією фронту, за допомогою ракет, безпілотників або диверсійних актів дозволяють дезорганізувати і виснажити сили противника. Комплекс дій, які військові об'єднують під терміном "шейпінг", є обов'язковою умовою будь-якої масштабної наступальної операції, зазначає французське видання.
Довідково
Розроблена в 1990-х роках французькою компанією Matra і британською British Aerospace, Scalp (акронім від Long Range Autonomous Conventional Cruise System) є керованою ракетою класу "повітря-земля", яка призначена для ураження нерухомих цілей на великій відстані. Її дальність, яка офіційно становить 250 кілометрів, але може сягати 500 або навіть 700 кілометрів залежно від версії, дозволяє вражати стратегічні цілі, розташовані в тилу бойових дій, такі як командні центри, склади боєприпасів або логістичні вузли.
Доповнення
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі та прихильник надання Україні далекобійної зброї, коментуючи надання Україні Storm Shadow, написав у Твіттері, що Чорноморський флот тепер опиниться під загрозою. "Це дасть Україні можливість зробити Крим непридатним для російських військ". Україна заявила, що готується розпочати контрнаступ у найближчі місяці.
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