Франция изучает возможность поставки Украине аналогов Storm Shadow - ракет Scalp

Детали

Решение о поставках Киеву управляемых ракет класса "воздух-земля", способных поражать цели на большом расстоянии, пока не принято, заявили на Елисейских полях. Еммануэль Макрон намекнул на это во время своего телевизионного интервью на телеканале TF1 в понедельник, 15 мая.

Цитата

"Мы изучаем все варианты", - заявили на Елисейских полях изданию Le Monde, уточнив при этом, что "на данный момент это не планируется".

Эти размышления были инициированы после того, как 11 мая Великобритания объявила о поставке Киеву ракет Storm Shadow, аналогов французских Scalp. Первые удары этими снарядами были замечены в Луганске, что в 100 км от фронта 12 мая, пишет Le Monde.

"Как и в случае со всей помощью Украине, Франция обменивается с украинскими и британскими партнерами информацией о результатах этой помощи, в частности, относительно ракет дальнего радиуса действия", - пояснили в окружении Макрона.

По мнению военных аналитиков, пополнение украинского арсенала ракетами дальнего радиуса действия должно позволить украинским войскам подготовить контрнаступление, анонсированное еще зимой этого года и ожидаемое к лету. Удары по стратегическим целям, расположенным далеко за линией фронта, с помощью ракет, беспилотников или диверсионных актов позволяют дезорганизовать и истощить силы противника. Комплекс действий, которые военные объединяют под термином "шейпинг", является обязательным условием любой масштабной наступательной операции, отмечает французское издание.

Справочно

Разработанная в 1990-х годах французской компанией Matra и британской British Aerospace, Scalp (акроним от Long Range Autonomous Conventional Cruise System) - это управляемая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для поражения неподвижных целей на большом расстоянии. Ее дальность, которая официально составляет 250 километров, но может достигать 500 или даже 700 километров в зависимости от версии, позволяет поражать стратегические цели, расположенные в тылу боевых действий, такие как командные центры, склады боеприпасов или логистические узлы.

Дополнение

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе и сторонник предоставления Украине дальнобойного оружия, комментируя предоставление Украине Storm Shadow, заявил в Твиттере, что Черноморский флот теперь окажется под угрозой. "Это даст Украине возможность сделать Крым непригодным для российских войск. Украина заявила, что готовится начать контрнаступление в ближайшие месяцы.

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