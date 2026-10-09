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The New York Times
Dassault Rafale
Опалення
Х-101
Техніка

Франція з листопада почне навчати українських пілотів на Rafale - міністр

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Франція розпочне перші курси для українських пілотів на винищувачах Rafale у листопаді. Про це заявила міністр Катрін Вотрен.

Франція з листопада почне навчати українських пілотів на Rafale - міністр
Фото: Armée de l'Air et de l'Espace

Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Rafale з наступного місяця. Про це заявила міністр збройних сил країни Катрін Вотрен на парламентських слуханнях у четвер, 8 жовтня, пише УНН.

Починаючи з листопада, ми розпочнемо перші курси підготовки українських пілотів на Rafale, і ми чітко бачимо реальний потенціал для роботи та надання рішень

- сказала Вотрен.

Доповнення

Про те, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на літаках Rafale у Франції, повідомив раніше Президент Володимир Зеленський.

Українські пілоти невдовзі почнуть навчання на Rafale, Київ очікує новий оборонний пакет - Зеленський05.10.26, 18:14 • 5244 перегляди

Торік у листопаді на військово-повітряній базі у французькому місті Велізі-Віллакубле Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Цей документ дасть Україні змогу придбати військове обладнання французької оборонної промислової та технологічної бази для модернізації вітчизняних Збройних Сил.

Передусім ідеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря – повітря" та авіабомби. Також передбачена можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Dassault Rafale
Франція
Володимир Зеленський