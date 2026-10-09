Франція з листопада почне навчати українських пілотів на Rafale - міністр

Фото: Armée de l'Air et de l'Espace

Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Rafale з наступного місяця. Про це заявила міністр збройних сил країни Катрін Вотрен на парламентських слуханнях у четвер, 8 жовтня, пише УНН.

Починаючи з листопада, ми розпочнемо перші курси підготовки українських пілотів на Rafale, і ми чітко бачимо реальний потенціал для роботи та надання рішень - сказала Вотрен.

Доповнення

Про те, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на літаках Rafale у Франції, повідомив раніше Президент Володимир Зеленський.

Українські пілоти невдовзі почнуть навчання на Rafale, Київ очікує новий оборонний пакет - Зеленський

Торік у листопаді на військово-повітряній базі у французькому місті Велізі-Віллакубле Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Цей документ дасть Україні змогу придбати військове обладнання французької оборонної промислової та технологічної бази для модернізації вітчизняних Збройних Сил.

Передусім ідеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря – повітря" та авіабомби. Також передбачена можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні.