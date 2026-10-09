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The New York Times
Dassault Rafale
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Х-101
Техника

Франция с ноября начнёт обучать украинских пилотов на Rafale - министр

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Франция начнёт первые курсы для украинских пилотов на истребителях Rafale в ноябре. Об этом заявила министр Катрин Вотрен.

Франция с ноября начнёт обучать украинских пилотов на Rafale - министр
Фото: Armée de l'Air et de l'Espace

Франция начнет обучение украинских пилотов на истребителях Rafale со следующего месяца. Об этом заявила министр вооружённых сил страны Катрин Вотрен на парламентских слушаниях в четверг, 8 октября, пишет УНН.

Начиная с ноября мы начнём первые курсы подготовки украинских пилотов на Rafale, и мы чётко видим реальный потенциал для работы и предоставления решений

- сказала Вотрен.

Дополнение

О том, что украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на самолётах Rafale во Франции, ранее сообщил Президент Владимир Зеленский.

Украинские пилоты вскоре начнут обучение на Rafale, Киев ожидает новый оборонный пакет — Зеленский05.10.26, 18:14 • 5244 просмотра

В ноябре прошлого года на военно-воздушной базе во французском городе Вилакубле Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях относительно сотрудничества в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.

Этот документ позволит Украине приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы для модернизации отечественных Вооружённых сил.

Прежде всего речь идёт о 100 самолётах Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системах ПВО SAMP/T, радарах для систем ПВО, ракетах класса "воздух — воздух" и авиабомбах. Также предусмотрена возможность передачи технологий и совместного производства самолётов с локализацией в Украине.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Dassault Rafale
Франция
Владимир Зеленский