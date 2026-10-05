Украинские пилоты вскоре начнут обучение на Rafale, Киев ожидает новый оборонный пакет — Зеленский

$44.990.1550.530.16
ukenru
Эксклюзив
15:28 • 2698 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
15:04 • 5310 просмотра
Украинский FP-1/FP-2 может стать носителем восьми перехватчиков SPYS: Quantum WIY Industries представила концепцию
14:47 • 6310 просмотра
Непал завершает поисково-спасательные работы после наводнения — что с пропавшими без вести
14:03 • 9504 просмотра
Новый рекорд — курс доллара в Украине превысил 45 гривенPhoto
13:11 • 15318 просмотра
Фотографировалась с оружием и носит футболку «F*ck Joe Biden» — Трамп взял в свою медийную команду 24-летнюю журналисткуPhotoVideo
12:55 • 10535 просмотра
В АТБ прокомментировали хакерскую атаку на сайт — стоит ли клиентам беспокоиться об утечке данныхPhoto
Эксклюзив
11:37 • 30902 просмотра
FP-7 расширяет возможности ударов Украины по России: эксперт назвал потенциальные цели
Эксклюзив
10:48 • 36956 просмотра
Украина готовится к восстановлению авиасообщения: смогут ли вернуться отечественные перевозчики
5 октября, 09:38 • 23985 просмотра
Нобелевскую премию по медицине 2026 года присудили за открытия в области оптогенетики
Эксклюзив
5 октября, 08:11 • 42272 просмотра
"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
60%
752мм
Популярные новости
Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицейPhoto5 октября, 06:18 • 42220 просмотра
Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ5 октября, 06:34 • 43601 просмотра
В Воздушных силах заявили о первых сбитиях реактивных дронов рф с турелей10:13 • 7196 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo12:15 • 22078 просмотра
Виски впервые отправят в космос для выдержкиPhoto13:20 • 10237 просмотра
публикации
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
15:28 • 2704 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными14:20 • 6474 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo12:15 • 22106 просмотра
FP-7 расширяет возможности ударов Украины по России: эксперт назвал потенциальные цели
Эксклюзив
11:37 • 30904 просмотра
Украина готовится к восстановлению авиасообщения: смогут ли вернуться отечественные перевозчики
Эксклюзив
10:48 • 36956 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Энергетики обнаружили хомяка на высоковольтных линиях и провели настоящую спасательную операциюVideo15:42 • 284 просмотра
Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в ПекинеVideo15:25 • 948 просмотра
Купленную за $30 найденную в "темном углу" картину продали на аукционе за $1,35 млнVideo14:03 • 5842 просмотра
Виски впервые отправят в космос для выдержкиPhoto13:20 • 10262 просмотра
Фотографировалась с оружием и носит футболку «F*ck Joe Biden» — Трамп взял в свою медийную команду 24-летнюю журналисткуPhotoVideo13:11 • 15323 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Старлинк
Отопление
Бильд
Сериал

Украинские пилоты вскоре начнут обучение на Rafale, Киев ожидает новый оборонный пакет — Зеленский

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Зеленский сообщил о подготовке украинских пилотов на Rafale во Франции. Киев и Париж готовят новый оборонный пакет.

Украинские пилоты вскоре начнут обучение на Rafale, Киев ожидает новый оборонный пакет — Зеленский
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции, а также намекнул на новые оборонные поставки, передает УНН.

Детали

Президент Украины заявил, что провел хороший разговор с Президентом Эмманюэлем Макроном и поблагодарил за полную поддержку со стороны Франции.

Обсудили российскую террористическую эскалацию и наши потребности в защите. Сейчас готовятся новые оборонные поставки, и мы рассчитываем, что уже скоро новый пакет будет в Украине. Обсудили его наполнение. Также украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции. Это сильный шаг для украинской боевой авиации 

- заявил Зеленский. 

Президент добавил, что команды Украины и Франции также продолжают работать над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.

Активно готовим систему FREYJA. Обсудили, где можем ускориться. Договорились, что поговорим обо всем более подробно во время встречи. Спасибо, Эмманюэль! 

- подытожил Зеленский.

Скоро в украинском небе увидим Gripen, продолжается работа с Францией по Rafale - Зеленский02.08.26, 18:47 • 11030 просмотров

Напомним

Ранее Le Parisien сообщала, ссылаясь на министра-делегата по делам Европы при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Бенжамена Хаддада, что Франция начала подготовку первых украинских пилотов к полетам на французских истребителях Rafale перед их возможной передачей Украине. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Dassault Rafale
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина