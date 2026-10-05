Украинские пилоты вскоре начнут обучение на Rafale, Киев ожидает новый оборонный пакет — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о подготовке украинских пилотов на Rafale во Франции. Киев и Париж готовят новый оборонный пакет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции, а также намекнул на новые оборонные поставки, передает УНН.
Детали
Президент Украины заявил, что провел хороший разговор с Президентом Эмманюэлем Макроном и поблагодарил за полную поддержку со стороны Франции.
Обсудили российскую террористическую эскалацию и наши потребности в защите. Сейчас готовятся новые оборонные поставки, и мы рассчитываем, что уже скоро новый пакет будет в Украине. Обсудили его наполнение. Также украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции. Это сильный шаг для украинской боевой авиации
Президент добавил, что команды Украины и Франции также продолжают работать над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.
Активно готовим систему FREYJA. Обсудили, где можем ускориться. Договорились, что поговорим обо всем более подробно во время встречи. Спасибо, Эмманюэль!
Скоро в украинском небе увидим Gripen, продолжается работа с Францией по Rafale - Зеленский02.08.26, 18:47 • 11030 просмотров
Напомним
Ранее Le Parisien сообщала, ссылаясь на министра-делегата по делам Европы при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Бенжамена Хаддада, что Франция начала подготовку первых украинских пилотов к полетам на французских истребителях Rafale перед их возможной передачей Украине.