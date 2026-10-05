Украинские пилоты вскоре начнут обучение на Rafale, Киев ожидает новый оборонный пакет — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции, а также намекнул на новые оборонные поставки, передает УНН.

Президент Украины заявил, что провел хороший разговор с Президентом Эмманюэлем Макроном и поблагодарил за полную поддержку со стороны Франции.

Обсудили российскую террористическую эскалацию и наши потребности в защите. Сейчас готовятся новые оборонные поставки, и мы рассчитываем, что уже скоро новый пакет будет в Украине. Обсудили его наполнение. Также украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции. Это сильный шаг для украинской боевой авиации