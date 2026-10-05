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Українські пілоти невдовзі почнуть навчання на Rafale, Київ очікує новий оборонний пакет - Зеленський

Київ • УНН

 • 1752 перегляди

Зеленський повідомив про підготовку українських пілотів на Rafale у Франції. Київ і Париж готують новий оборонний пакет.

Українські пілоти невдовзі почнуть навчання на Rafale, Київ очікує новий оборонний пакет - Зеленський
Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції, а також натякнув на нові оборонні постачання, передає УНН.

Деталі

Президент України заявив, що провів хорошу розмову з Президентом Емманюелем Макроном і подякував за повну підтримку з боку Франції.

Обговорили російську терористичну ескалацію та наші потреби у захисті. Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення. Також українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції. Це сильний крок для української бойової авіації 

- заявив Зеленський. 

Президент додав, що команди України та Франції також продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.

Активно готуємо систему FREYJA. Обговорили, де можемо прискоритись. Домовилися, що поговоримо про все більш детально під час зустрічі. Дякую, Емманюелю! 

- резюмував Зеленський.

Незабаром в українському небі побачимо Gripen, триває робота з Францією щодо Rafale - Зеленський02.08.26, 18:47 • 11030 переглядiв

Нагадаємо

Раніше Le Parisien повідомляло, посилаючись на міністра-делегата у справах Європи при міністерстві Європи та закордонних справ Франції Бенжамена Хаддада, що Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на французьких винищувачах Rafale перед їхньою можливою передачею Україні. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Dassault Rafale
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна