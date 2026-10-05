Українські пілоти невдовзі почнуть навчання на Rafale, Київ очікує новий оборонний пакет - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про підготовку українських пілотів на Rafale у Франції. Київ і Париж готують новий оборонний пакет.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції, а також натякнув на нові оборонні постачання, передає УНН.
Деталі
Президент України заявив, що провів хорошу розмову з Президентом Емманюелем Макроном і подякував за повну підтримку з боку Франції.
Обговорили російську терористичну ескалацію та наші потреби у захисті. Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення. Також українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції. Це сильний крок для української бойової авіації
Президент додав, що команди України та Франції також продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.
Активно готуємо систему FREYJA. Обговорили, де можемо прискоритись. Домовилися, що поговоримо про все більш детально під час зустрічі. Дякую, Емманюелю!
Незабаром в українському небі побачимо Gripen, триває робота з Францією щодо Rafale - Зеленський02.08.26, 18:47 • 11030 переглядiв
Нагадаємо
Раніше Le Parisien повідомляло, посилаючись на міністра-делегата у справах Європи при міністерстві Європи та закордонних справ Франції Бенжамена Хаддада, що Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на французьких винищувачах Rafale перед їхньою можливою передачею Україні.