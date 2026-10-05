Українські пілоти невдовзі почнуть навчання на Rafale, Київ очікує новий оборонний пакет - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції, а також натякнув на нові оборонні постачання, передає УНН.

Президент України заявив, що провів хорошу розмову з Президентом Емманюелем Макроном і подякував за повну підтримку з боку Франції.

Обговорили російську терористичну ескалацію та наші потреби у захисті. Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення. Також українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції. Це сильний крок для української бойової авіації