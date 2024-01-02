Франція рішуче засуджує масований авіаудар рф по Україні
Київ • УНН
Франція засуджує авіаудари росії по Україні, звинувачує москву в ескалації конфлікту. Франція обіцяє продовжувати надавати Україні підтримку.
Франція засуджує масований авіаудар по Україні і наголошує, що відповідальність за ескалацію несе виключно росія. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції, передає УНН.
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Франція найрішучішим чином засуджує масовані російські ракетні та безпілотні удари по Україні, внаслідок яких загинули щонайменше 4 людини та 92 отримали поранення у місті та області Києва та в місті Харкові
У відомстві додають, що росія продовжує свою стратегію терору, спрямовану на знищення української цивільної інфраструктури. У МЗС кажуть, що таким чином москва намагається підірвати стійкість українського народу.
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"Відповідальність за цю ескалацію, яка може бути виправдана і від якої в першу чергу страждає мирне населення, несе лише росія", - переконані у дипломатичному відомстві.
Доповнення
Разом з тим у МЗС Франції наголосили, що їхня країна продовжить надавати підтримку Києву, аби Україна могла оборонятись від російських атак.
Франція також продовжить надавати підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду у боротьбі з безкарністю за злочини, скоєні росією
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