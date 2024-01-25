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Франція про заяви рф щодо катастрофи Іл-76: росія привчила нас щодо брехні

Франція про заяви рф щодо катастрофи Іл-76: росія привчила нас щодо брехні

Київ • УНН

 • 100447 перегляди

Франція висловлює скептицизм щодо заяв росії про катастрофу військово-транспортного літака Іл-76 24 січня

Франція закликала з обережністю ставитися до версії росії щодо падіння війського-транспортного літака Іл-76 24 січня, пише УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Заступник речника Міністерства закордонних справ Франці Крістоф Лемуан заявив журналістам: "росія привчила нас щодо брехні з цих питань".

Контекст

24 січня під бєлгородом у рф впав військово-транспортний літак Іл-76. Після заяв рф у ГУР заявили, що можуть припустити "будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста".

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні, ГУР зʼясовує долі всіх полонених: Зеленський про катастрофу російського Іл-7624.01.24, 23:23 • 106720 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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