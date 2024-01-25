Франция о заявлениях рф по катастрофе Ил-76: россия приучила нас относительно лжи

Франция призвала с осторожностью относиться к версии россии относительно падения военного-транспортного самолета Ил-76 24 января, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан заявил журналистам: "россия приучила нас относительно лжи по этим вопросам".

Контекст

24 января под белгородом в рф упал военно-транспортный самолет Ил-76. После заявлений рф в ГУР заявили, что могут предположить "любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, которые уничтожают украинские города".

Украина будет настаивать на международном расследовании, ГУР выясняет судьбы всех пленных: Зеленский о катастрофе российского Ил-76