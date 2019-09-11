Фракція "Європейська солідарність" не голосуватиме за розпуск ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Фракція політичної партії "Європейська солідарність" не буде голосувати за подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії. Про це журналісту УНН заявив член депутатської фракції "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв.
“Ні, ми не будемо голосувати за розпуск (ЦВК — ред.). Фракція проти”, — сказав Джемілєв відповідаючи на питання чи планує фракція “Європейська солідарність” голосувати за розпуск ЦВК.
Нагадаємо, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про подання Президента України про зміну складу Центральної виборчої комісії, а також припустив, що ВР може розглянути і підтримати його вже цього тижня.
Як повідомляв УНН, до Верховної Ради України надійшло подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, воно було передане до профільного комітету. Після цього постанову можна буде винести на голосування у сесійній залі. Для її ухвалення необхідно 301 голос нардепів.