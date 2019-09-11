Фракция "Европейская солидарность" не будет голосовать за роспуск ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Фракция политической партии “Европейская солидарность” не будет голосовать за представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. Об этом журналисту УНН заявил член депутатской фракции “Европейская солидарность” Мустафа Джемилев.
"Нет, мы не будем голосовать за роспуск (ЦИК - ред.). Фракция против", - сказал Джемилев отвечая на вопрос планирует фракция "Европейская солидарность" голосовать за роспуск ЦИК.
Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал информацию о представлении Президента Украины об изменении состава Центральной избирательной комиссии, а также предположил, что ВР может рассмотреть и поддержать его уже на этой неделе.
Как сообщал УНН, в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в профильный комитет. После этого постановление можно будет вынести на голосование в сессионном зале. Для его принятия необходим 301 голос нардепов.