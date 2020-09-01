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Фракція "Слуга народу" планує зібратися протягом тижня: приїзд Зеленського не очікується

Київ • УНН

 • 15049 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. На найближчі засідання парламентської фракції “Слуга народу” не планують запрошувати Президента Володимира Зеленського. Чергове засідання може відбутися вже протягом тижня. Про це УНН розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Фракція "Слуга народу" планує зібратися протягом тижня: приїзд Зеленського не очікується

“Сьогодні немає в планах засідання фракції. Можливо, трішки пізніше, протягом тижня, але поки що дати немає. Відповідно, що у нас Президент цілий тиждень з робочими поїздками... І, в принципі, не передбачалася його якась участь в найближчих засіданнях фракції. Ми з ним от тільки на з’їзді були”, - сказала Кравчук.

При цьому вона додала, що сьогодні Президент перебуває у Полтаві.

Нагадаємо, під час з’їзду партії “Слуга народу” 31 серпня було представлено кандидатів на посади голів міст обласного значення на місцевих виборах 25 жовтня.

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