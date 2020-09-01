Фракція "Слуга народу" планує зібратися протягом тижня: приїзд Зеленського не очікується
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На найближчі засідання парламентської фракції “Слуга народу” не планують запрошувати Президента Володимира Зеленського. Чергове засідання може відбутися вже протягом тижня. Про це УНН розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
“Сьогодні немає в планах засідання фракції. Можливо, трішки пізніше, протягом тижня, але поки що дати немає. Відповідно, що у нас Президент цілий тиждень з робочими поїздками... І, в принципі, не передбачалася його якась участь в найближчих засіданнях фракції. Ми з ним от тільки на з’їзді були”, - сказала Кравчук.
При цьому вона додала, що сьогодні Президент перебуває у Полтаві.
Нагадаємо, під час з’їзду партії “Слуга народу” 31 серпня було представлено кандидатів на посади голів міст обласного значення на місцевих виборах 25 жовтня.