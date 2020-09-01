Фракция "Слуга народа" планирует собраться в течение недели: приезд Зеленского не ожидается

"Сегодня нет в планах заседания фракции. Возможно, чуть позже, в течение недели, но пока даты нет. Соответственно, что у нас Президент целую неделю с рабочими поездками... И, в принципе, не предусматривалось его какое-то участие в ближайших заседаниях фракции. Мы с ним вот только на съезде были", - сказала Кравчук.

При этом она добавила, что сегодня Президент находится с рабочей поездкой в Полтаве.

Напомним, во время съезда партии "Слуга народа" 31 августа было представлено кандидатов на должности глав городов областного значения на местных выборах 25 октября.



