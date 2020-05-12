Фонд соцстрахування компенсує половину зарплати за лікарняними через COVID-19

"За відповідними лікарняними листками Фонд здійснить компенсацію 50% втраченого заробітку незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що право на таку допомогу від ФССУ мають застраховані особи за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На лікарняні та декретні цього року пішло вже 3,8 млрд грн.

"Видача лікарняних листків, які є виключною підставою для нарахування зазначених виплат від Фонду, на сьогодні унормована. МОЗ України спільно із ФССУ проведено селекторну нараду з департаментами (управліннями) охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій щодо оформлення таких документів", - повідомили у Фонді.

Додамо, що для фінансування допомоги, на підставі отриманого від працівника лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19–11" роботодавець оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19.

Раніше в УНН повідомлялося, що за час карантину до Фонду соцстрахування передали 540 тисяч лікарняних.