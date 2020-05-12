Фонд соцстрахования компенсирует половину зарплаты по больничным из-за COVID-19

"По соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

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"Выдача больничных листов, которые являются исключительной основанием для начисления указанных выплат от Фонда, сегодня нормирована. Минздравом Украины совместно с ФССУ проведено селекторное совещание с департаментами (управлениями) здравоохранения областных (городских) госадминистраций по оформлению таких документов", - сообщили в Фонде.

Добавим, что для финансирование помощи, на основании полученного от работника больничного листа с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" работодатель оформляет заявление-расчет, в которой указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19.

Ранее в УНН сообщалось, что за время карантина в Фонд соцстрахования передали 540 тысяч больничных.