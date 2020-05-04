За час карантину до Фонду соцстрахування передали 540 тисяч лікарняних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Під час карантину до Фонду соціального страхування за виплатами за лікарняними звернулись 369 тисяч осіб за понад 540 тис. лікарняних листків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Фонду.
“З початку накладення карантину роботодавці подали до Фонду соціального страхування України заяви-розрахунки для виплати допомог по тимчасовій втраті працездатності для 369,2 тисяч застрахованих осіб за понад 540 тисячами лікарняних листків”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні лікарняні, на підставі яких було призначено допомогу від Фонду, видані у зв’язку із загальним переліком захворювань і травм, до яких входять гострі респіраторні вірусні інфекції.
“Фонд соцстрахування здійснює усі виплати матеріального забезпечення, зокрема, за лікарняними листками і допомоги по вагітності та пологах, у повному обсязі. Зазначимо, у разі захворювання на COVID-19 усі працюючі отримають від ФССУ допомогу по тимчасовій втраті працездатності у розмірі від 50% до 100% втраченого за час лікування заробітку. Розмір виплати залежить від тривалості страхового стажу”, — повідомили у Фонді.
Нагадаємо, що введення електронного лікарняного затримується через пандемію COVID-19.