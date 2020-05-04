За время карантина в Фонд соцстрахования передали 540 тыс. больничных

"С начала введения карантина работодатели подали в Фонд социального страхования Украины заявления-расчеты для выплаты пособий по временной потере трудоспособности для 369 200 застрахованных лиц за более 540 тысячами больничных листов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие больничные, на основании которых было назначено пособие от Фонда, выданные в связи с общим перечнем заболеваний и травм, в которые входят острые респираторные вирусные инфекции.

"Фонд соцстрахования осуществляет все выплаты материального обеспечения, в частности, по больничным листам и пособия по беременности и родам в полном объеме. Отметим, в случае заболевания COVID-19 все работающие получат от ФССУ пособие по временной потере трудоспособности в размере от 50% до 100% утраченного за время лечения заработка. Размер выплаты зависит от продолжительности страхового стажа", - сообщили в Фонде.

Напомним, что введение электронного больничного задерживается из-за пандемии COVID-19.