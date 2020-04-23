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Введення електронного лікарняного затримується через пандемію COVID-19 – Степанов

Введення електронного лікарняного затримується через пандемію COVID-19 – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні через технічні проблеми, що виникли у зв’язку з поширенням COVID-19 затримується введення електронного лікарняного. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Проект електронного лікарняного - це спільна робота Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики. У березні був підписаний тимчасовий порядок, затверджений Кабінетом міністрів України, але зараз є певні технічні проблеми, які в тому числі виникли з нагальною ситуацією з COVID-19, тому у нас є певні затримки щодо введення електронного лікарняного", - зазначив він.

Нагадаємо, уряд вжив ряд юридично-нормативних та технічних заходів і невдовзі поінформує населення, яким чином можна буде отримати лікарняний в електронному форматі. 

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