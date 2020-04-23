Введение электронного больничного задерживается из-за пандемии COVID-19 - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине из-за технических проблем, возникших в связи с распространением COVID-19 задерживается введение электронного больничного. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Проект электронного больничного - это совместная работа Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом министров Украины, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые в том числе возникшие с насущной ситуацией с COVID-19 поэтому у нас есть определенные задержки по введению электронного больничного", - отметил он.
Напомним, правительство приняло ряд юридически нормативных и технических мероприятий и вскоре проинформирует население, каким образом можно будет получить больничный в электронном формате.