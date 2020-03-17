У Фонді соцстраху анонсували появу електронних лікарняних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд вжив ряд юридично-нормативних та технічних заходів і невдовзі поінформує населення, яким чином можна буде отримати лікарняний в електронному форматі. Про це сказала керівник Фонду соціального страхування Олена Дума під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
“Про це вже, звичайно, говориться дуже багато років, щодо запровадження електронних лікарняних. Хочу вас поінформувати про те, що спільно з Пенсійним фондом України, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної політики, Офісом Президента, вжито ряд заходів і юридично-нормативних, і технічних. Наразі уже опрацьований протокол обміну даними, для того, щоб люди могли зробити це швидко, так як це просить і рекомендує Американська торгово-промислова палата”, — сказала Олена Дума.
Вона зазначила, що зараз терміново вживаються заходи щодо спрощення процедури отримання лікарняних листків.
“Я переконана в тому, що скоро ми поінформуємо населення, яким чином це можна буде робити в електронному форматі”, — додала Олена Дума.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення для запуску електронних лікарняних.