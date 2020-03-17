В Фонде соцстраха анонсировали появление электронных больничных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство приняло ряд юридически нормативных и технических мероприятий и вскоре проинформирует население, каким образом можно будет получить больничный в электронном формате. Об этом сказала руководитель Фонда социального страхования Елена Дума во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент.
"Об этом уже, конечно, говорится очень много лет, о введении электронных больничных. Хочу вас проинформировать о том, что совместно с Пенсионным фондом Украины, Министерством здравоохранения, Министерством социальной политики, Офисом Президента, принят ряд мер и юридически нормативных и технических. Сейчас уже проработан протокол обмена данными, для того, чтобы люди могли сделать это быстро, так как это требует и рекомендует Американская торгово-промышленная палата ", - сказала Елена Дума.
Она отметила, что сейчас срочно принимаются меры по упрощению процедуры получения больничных листов.
"Я убеждена в том, что скоро мы проинформируем население, каким образом это можно будет делать в электронном формате", - добавила Елена Дума.
Напомним, правительство приняло решение для запуска электронных больничных.