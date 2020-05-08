На лікарняні та декретні цього року пішло вже 3,8 млрд грн

“За підсумками першого кварталу 2020 року ФССУ направив на виплату матеріального забезпечення понад 3,8 млрд гривень, допомогу отримали 806 тисяч застрахованих осіб”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ФССУ профінансував за заявами-розрахунками, поданими роботодавцями в січні–березні:



допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними) для 758,3 тис. застрахованих осіб на суму майже 2,7 млрд гривень;



допомоги по вагітності та пологах для 39,7 тис. жінок на суму понад 1,1 млрд гривень;



допомоги на поховання за 2,6 тисячі випадків на суму майже 11 млн гривень.



Нагадаємо, Фонд соціального страхування України пояснив, як призначається допомога по вагітності та пологах для жінок, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема, вони мають довший термін декретної відпустки.



