На больничные и декретные в этом году ушло уже 3,8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Фонд социального страхования Украины за первый квартал 2020 года направил на выплату больничных и декретных более 800 тысячам людей более 3,8 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.
"По итогам первого квартала 2020 года ФССУ направил на выплату материального обеспечения более 3,8 млрд гривен, помощь получили 806 тысяч застрахованных лиц", - говорится в сообщении.
В частности, ФССУ профинансировал по заявлениям-расчетам, представленным работодателями в январе-марте:
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- пособия по временной потере трудоспособности (оплата по больничным) для 758,3 тыс. застрахованных лиц на сумму почти 2,7 млрдгривен;
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- пособия по беременности и родам для 39,7 тыс. женщин на сумму более 1,1 млрд гривен;
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- пособия на погребение по 2,6 тысячи случаев на сумму почти 11 млн гривен.
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Напомним, Фонд социального страхования Украины объяснил, как назначается пособие по беременности и родам для женщин, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, в частности, они имеют более длительный срок декретного отпуска.