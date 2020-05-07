ФССУ розповів, як призначається допомога по вагітності для жінок, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС

“Фонд соціального страхування України опікується понад 12 мільйонами працюючих українців, близько половини з яких — жінки”, — йдеться у повідомленні.

Так, ФССУ пояснив, які відмінності призначення допомоги по вагітності та пологах, яку він фінансує, діють для постраждалих від Чорнобильської катастрофи:

— фінансує допомогу по вагітності та пологах за кожен день перебування жінки у декретній відпустці, її розмір складає 100% середньої заробітної плати і не залежить від тривалості страхового стажу;

— у загальних випадках тривалість такої відпустки по вагітності та пологах складає 126 календарних днів, а листок непрацездатності видається з 30 тижня вагітності;

— у разі вагітності жінок, віднесених до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тривалість листка непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами складає 180 календарних днів;

— такий лікарняний листок для постраждалих від Чорнобильської катастрофи видається з 27 тижня вагітності, і фінансується Фондом за кожен день перебування у відповідній відпустці.

— у випадку передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, у загальних випадках, у разі декретної відпустки тривалістю 126 днів, додатково до основного видається листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 14 календарних днів. Однак, такий лікарняний листок не видається додатково до листка непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами тривалістю 180 днів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні встановив розмір компенсації за санаторне лікування 24 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.