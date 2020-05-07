ФССУ розповів, як призначається допомога по вагітності для жінок, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Фонд соціального страхування України пояснив як призначається допомога по вагітності та пологах для жінок, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема, вони мають довший термін декретної відпустки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФССУ.
“Фонд соціального страхування України опікується понад 12 мільйонами працюючих українців, близько половини з яких — жінки”, — йдеться у повідомленні.
Так, ФССУ пояснив, які відмінності призначення допомоги по вагітності та пологах, яку він фінансує, діють для постраждалих від Чорнобильської катастрофи:
— фінансує допомогу по вагітності та пологах за кожен день перебування жінки у декретній відпустці, її розмір складає 100% середньої заробітної плати і не залежить від тривалості страхового стажу;
— у загальних випадках тривалість такої відпустки по вагітності та пологах складає 126 календарних днів, а листок непрацездатності видається з 30 тижня вагітності;
— у разі вагітності жінок, віднесених до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тривалість листка непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами складає 180 календарних днів;
— такий лікарняний листок для постраждалих від Чорнобильської катастрофи видається з 27 тижня вагітності, і фінансується Фондом за кожен день перебування у відповідній відпустці.
— у випадку передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, у загальних випадках, у разі декретної відпустки тривалістю 126 днів, додатково до основного видається листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 14 календарних днів. Однак, такий лікарняний листок не видається додатково до листка непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами тривалістю 180 днів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні встановив розмір компенсації за санаторне лікування 24 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.