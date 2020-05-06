Визначено розмір компенсації за курортне лікування 24 тис. постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні встановив розмір компенсації за санаторне лікування 24 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це на брифінгу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні на засіданні уряду було прийнято важливе рішення щодо встановлення у 2020 році розмірів грошової допомоги для компенсації вартості путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку людей, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи”, - сказала Лазебна.
За її словами, компенсація буде здійснюватися шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам.
“Даним рішенням буде охоплено близько 24 тис. людей, які зможуть оздоровитися в санаторно-курортних закладах України”, - додала Лазебна.
Нагадаємо, у найближчі тижні Міністерство енергетики та захисту довкілля представить план розвитку Чорнобильської зони відчуження.