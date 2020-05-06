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Определен размер компенсации за курортное лечение 24 тыс. пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС

Киев • УНН

 • 23367 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании установил размер компенсации за санаторное лечение 24 тысяч человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Об этом на брифинге сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.

Определен размер компенсации за курортное лечение 24 тыс. пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС

"Сегодня на заседании правительства было принято важное решение об установлении в 2020 году размеров денежной помощи для компенсации стоимости путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - сказала Лазебная.

По ее словам, компенсация будет осуществляться путем безналичного перечисления средств санаторно-курортным учреждениям.

"Данным решением будет охвачено около 24 тыс. человек, которые смогут оздоровиться в санаторно-курортных учреждениях Украины", - добавила Лазебная.

Напомним, в ближайшие недели Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны отчуждения.

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