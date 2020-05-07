ФССУ рассказал, как назначается пособие по беременности для женщин, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС

“Фонд социального страхования Украины занимается более 12 миллионами работающих украинцев, около половины из которых — женщины”, — говорится в сообщении.

Так, ФССУ объяснил, какие различия назначения пособия по беременности и родам, которую он финансирует, действуют для пострадавших от Чернобыльской катастрофы:

— финансирует пособие по беременности и родам за каждый день пребывания женщины в декретном отпуске, ее размер составляет 100% средней заработной платы и не зависит от продолжительности страхового стажа;

— в общих случаях продолжительность такого отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней, а листок нетрудоспособности выдается с 30 недели беременности;

— в случае беременности женщин, отнесенных к 1-3 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, продолжительность больничного листа по беременности и родам составляет 180 календарных дней

— такой больничный листок для пострадавших от Чернобыльской катастрофы выдается с 27 недели беременности, и финансируется Фондом за каждый день пребывания в соответствующем отпуске.

— в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде, в общих случаях, в случае декретного отпуска продолжительностью 126 дней, дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами продолжительностью 14 календарных дней. Однако, такой больничный лист не выдается дополнительно к листку нетрудоспособности в связи с беременностью и родами продолжительностью 180 дней.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании установил размер компенсации за санаторное лечение 24 тысяч человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.