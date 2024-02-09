Фонд ліквідації: на продовження реалізації проектів відновлення рекомендовано виділити 9,45 мільярда гривень
Київ • УНН
Міжвідомча робоча група рекомендувала виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф 9,45 млрд грн на понад 230 проектів, реалізацію яких були розпочато у 2023 році.
Міжвідомча робоча група рекомендувала виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф (Фонд ліквідації) 9,45 мільярда гривень на понад 230 проєктів, реалізацію яких були розпочато у 2023 році. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
Деталі
Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання Міжвідомчої робочої групи, яке відбулося 09 лютого.
На розгляд було винесено пропозиції про продовження реалізації проєктів, які вже були розпочаті у 2023 коштом Фонду ліквідації. Йдеться про проєкти, які сприяють відновленню життя громад і територій, а також посиленню стійкості країни в умовах війни", – зазначив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України,
Зазначається, що в цілому на розгляд свої пропозиції щодо продовження фінансування проєктів подали Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська обласні військові адміністрації.
За підсумками засідання було рекомендовано виділити з Фонду ліквідації 7,6 мільярда гривень на фінансування майже 200 регіональних проєктів, майже 173 млн гривень для завершення 7 проєктів, що були подані центральними органами виконавчої влади (Міністерство у справах ветеранів, Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ (для проєктів ДСНС).
Доповнення
Крім того, за підсумками засідання Міжвідомчої робочої групи було рекомендовано виділити з Фонду ліквідації 1,6 мільярда гривень Агентству відновлення для завершення реалізації 27 проєктів, роботи на яких розпочато у 2023 році.
Річковий флот Дунайського пароплавства модернізуватимуть в Австрії – Мінвідновлення06.02.24, 17:35 • 29051 перегляд