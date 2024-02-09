Фонд ликвидации: на продолжение реализации проектов восстановления рекомендовано выделить 9,45 миллиарда гривен

Межведомственная рабочая группа рекомендовала выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ (Фонд ликвидации) 9,45 миллиарда гривен на более 230 проектов, реализация которых была начата в 2023 году. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Межведомственной рабочей группы, которое состоялось 09 февраля.

На рассмотрение были вынесены предложения о продолжении реализации проектов, которые уже были начаты в 2023 году за счет Фонда ликвидации. Речь идет о проектах, которые способствуют восстановлению жизни общин и территорий, а также усилению устойчивости страны в условиях войны", - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, - заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Отмечается, что в целом на рассмотрение свои предложения о продлении финансирования проектов подали Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская областные военные администрации.

По итогам заседания было рекомендовано выделить из Фонда ликвидации 7,6 миллиарда гривен на финансирование почти 200 региональных проектов, почти 173 млн гривен для завершения 7 проектов, которые были представлены центральными органами исполнительной власти (Министерство по делам ветеранов, Министерство обороны и Министерство внутренних дел (для проектов ГСЧС).

Дополнение

Кроме того, по итогам заседания Межведомственной рабочей группы было рекомендовано выделить из Фонда ликвидации 1,6 миллиарда гривен Агентству восстановления для завершения реализации 27 проектов, работы на которых начаты в 2023 году.

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