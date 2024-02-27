Фонд гарантування вкладів фізосіб закупив модулі оперативної памʼяті за завищеними цінами
Київ • УНН
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб переплатив щонайменше 219,6 тис. грн за 72 модулі оперативної пам'яті, придбавши їх за завищеними цінами.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закупив 72 модулі оперативної памʼяті для серверів за завищеною ціною, переплативши мінімум 219,6 тис. грн. Згідно з тендерною документацією, ціна за один модуль склала понад 17 тис. грн, тоді як онлайн їх можна придбати від 7,5 тис грн до 14 тис грн, передає УНН.
Фонд 20 жовтня минулого року оголосив тендер на закупівлю 72 модулів оперативної памʼяті для серверів на суму 1 235 376 гривень. Відповідне оголошення було розміщене на сайті "Українська універсальна біржа".
В результаті торгів перемогла компанія ТОВ "АЙТІ-СОЛЮШНС", яка була єдиним учасником тендеру. Її пропозиція – 1 233 360 гривень. Тобто за вказаним тендером один модуль коштує 17 130 гривень.
У технічній документації вказано, що обʼєм памʼяті має бути не менше 32 гігабайтів.
При цьому у спеціалізованих онлайн-магазинах максимальна ціна модуля оперативної памʼяті для сервера обʼємом 32 гігабайта, за даними сайту, що дозволяє порівнювати вартість, складає від 7 500 до 14 080 гривень.
Якщо взяти для розрахунку максимальну ринкову ціну модулів оперативної памʼяті обʼємом 32 гігабайта, виходить, що ФГВФО переплатив мінімум 219,6 тис грн.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб готується закупити 15 000 літрів дизельного палива за завищеною ціною, незважаючи на те, що не має в ньому потреби через відсутність відключень електроенергії в Києві.