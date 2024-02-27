Фонд гарантирования вкладов физлиц закупил модули оперативной памяти по завышенным ценам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц закупил 72 модуля оперативной памяти для серверов по завышенной цене, переплатив минимум 219,6 тыс. грн. Согласно тендерной документации, цена за один модуль составила более 17 тыс. грн, тогда как онлайн их можно приобрести от 7,5 тыс грн до 14 тыс грн, передает УНН.

Фонд 20 октября прошлого года объявил тендер на закупку 72 модулей оперативной памяти для серверов на сумму 1 235 376 гривен. Соответствующее объявление было размещено на сайте "Украинская универсальная биржа".

В результате торгов победила компания ООО "АЙТИ-СОЛЮШНС", которая была единственным участником тендера. Ее предложение - 1 233 360 гривен. То есть по указанному тендеру один модуль стоит 17 130 гривен.

В технической документации указано, что объем памяти должен быть не менее 32 гигабайт.

При этом в специализированных онлайн-магазинах максимальная цена модуля оперативной памяти для сервера объемом 32 гигабайта, по данным сайта, позволяющего сравнивать стоимость, составляет от 7 500 до 14 080 гривен.

Если взять для расчета максимальную рыночную цену модулей оперативной памяти объемом 32 гигабайта, получается, что ФГВФЛ переплатил минимум 219,6 тыс грн.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится закупить 15 000 литров дизельного топлива по завышенной цене, несмотря на то, что не имеет в нем потребности из-за отсутствия отключений электроэнергии в Киеве.