Фонд гарантування вкладів фізосіб спробував виправдати закупівлю ліцензій до програмного забезпечення за завищеною ціною
Київ • УНН
Фонд гарантування вкладів фізосіб спробував виправдати закупівлю ліцензій до програмного забезпечення за завищеною ціною.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спробував виправдати закупівлю ним ліцензій програмного забезпечення за ймовірно завищеною ціною в понад 2 рази, передає УНН.
Раніше УНН повідомляв, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ймовірно переплатив майже 2,5 млн грн за 20 ліцензій на програмне забезпечення, витративши 4,3 млн грн.
Тендер із закупівлі програмної продукції, а саме примірників програмного забезпечення резервного копіювання типу Veeam, відбувся 22 листопада 2023 року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закупив 20 ліцензій на відповідне програмне забезпечення на суму 4 339 000 гривень.
Таким чином вартість однієї ліцензій з технічною підтримкою на 1 рік, закупленої Фондом, становила 216 950 гривень.
При цьому вартість такого програмного забезпечення на ринку стартує від 94 860 гривень. А це означає, що Фонд переплатив майже 2,5 мільйона гривень.
УНН запитав у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, чому була зроблена закупівля за завищеною ціною та чи цікавився Фонд ринковими цінами на ліцензії.
У відповідь редакція отримала відповідь від ФГВФО про те, що фонд закупив постійні (безстрокові) ліцензії.
Таким способом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб намагався виправдати розтрату понад 2,5 млн грн.
Нагадаємо
ФГВФО у листопаді закупив 130 ноутбуків за завищеною ціною, переплативши мінімум 280 тис. грн.