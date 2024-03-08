Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Киев • УНН
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц попытался ввести в заблуждение журналистов, которые разоблачили закупку им лицензий программного обеспечения по вероятно завышенной цене в более чем 2 раза, передает УНН.
Ранее УНН сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц вероятно переплатил почти 2,5 млн грн за 20 лицензий на программное обеспечение, потратив 4,4 млн грн.
Тендер по закупке программной продукции, а именно экземпляров программного обеспечения резервного копирования типа Veeam, состоялся 22 ноября 2023 года.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц закупил 20 лицензий на соответствующее программное обеспечение на сумму 4 395 000 гривен.
Таким образом стоимость одной лицензий с технической поддержкой на 1 год, закупленной Фондом, составляла 219 750 гривен.
При этом стоимость такого программного обеспечения на рынке стартует от 94 860 гривен. А это означает, что Фонд переплатил почти 2,5 миллиона гривен.
УНН спросил у Фонда гарантирования вкладов физических лиц, почему была сделана закупка по завышенной цене и интересовался ли Фонд рыночными ценами на лицензии.
В ответ редакция получила ответ от ФГВФЛ о том, что фонд закупил постоянные (бессрочные) лицензии.
В то же время в договоре, который был подписан по результатам тендера, указано, что срок действия лицензий - 1 год.
Таким способом Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытался оправдать растрату более 2,5 млн грн.
Напомним
ФГВФЛ в ноябре закупил 130 ноутбуков по завышенной цене, переплатив минимум 280 тыс. грн.
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной ценеЭксклюзив
США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей
В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики
россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины
Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой
Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер
В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки
Армия рф за сутки ранила еще 9 человек в Донецкой области - ОВА
Ракетный удар рф по Чугуеву: количество пострадавших увеличилось до семи
Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция
Популярные
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС
Ракета направляется в Кропивницкий
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга
ВСУ информируют об активности российских "Шахедов" в нескольких областях
Публикации
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене.
США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей
Соединенные Штаты присоединились к международной коалиции, созданной для освобождения всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией, и обеспечения привлечения к ответственности виновных.
В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики
В течение следующих трех дней в Украине не ожидается существенных осадков, температура воздуха будет колебаться от 0-6°С мороза ночью до 1-12°С тепла днем, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 3-10 м/с.
россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины
Ночью и утром россияне 5 раз атаковали Сумскую область, обстреливая несколько населенных пунктов из минометов, артиллерии и сбрасывая мины.
Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой
Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой.
Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер
Из-за российской атаки ударными беспилотниками был поврежден законсервированный объект инфраструктуры в Одесской области и возник пожар, который удалось быстро потушить, обошлось без жертв.
В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки
В Харьковской области 3 человека погибли и еще 9, в том числе 3-летняя девочка, получили ранения в результате российских обстрелов, которые за минувшие сутки повредили жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства в нескольких населенных пунктах.
Армия рф за сутки ранила еще 9 человек в Донецкой области - ОВА
7 марта российские войска ранили 9 мирных жителей в разных населенных пунктах Донецкой области, в частности в Торецке, Константиновке, Долгой Балке, Мирнограде, Новогродовке и Шахматном.
Ракетный удар рф по Чугуеву: количество пострадавших увеличилось до семи
В результате российского ракетного удара по Чугуеву Харьковской области ранения получили семь человек, в том числе 3-летняя девочка и 16-летний парень.
Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция
51-летний гражданский погиб в результате обстрела российской армией мирных жителей приграничных сел Семеновской общины Черниговской области, а частный дом был разрушен в результате атаки российского беспилотника.