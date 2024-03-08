ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 07:29  •  4230 просмотра

Read in English

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц попытался ввести в заблуждение журналистов, которые разоблачили закупку им лицензий программного обеспечения по вероятно завышенной цене в более чем 2 раза, передает УНН.

Ранее УНН сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц вероятно переплатил почти 2,5 млн грн за 20 лицензий на программное обеспечение, потратив 4,4 млн грн.

Тендер по закупке программной продукции, а именно экземпляров программного обеспечения резервного копирования типа Veeam, состоялся 22 ноября 2023 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц закупил 20 лицензий на соответствующее программное обеспечение на сумму 4 395 000 гривен.

Таким образом стоимость одной лицензий с технической поддержкой на 1 год, закупленной Фондом, составляла 219 750 гривен.

При этом стоимость такого программного обеспечения на рынке стартует от 94 860  гривен. А это означает, что Фонд переплатил почти 2,5 миллиона гривен.

УНН спросил у Фонда гарантирования вкладов физических лиц, почему была сделана закупка по завышенной цене и интересовался ли Фонд рыночными ценами на лицензии.

В ответ редакция получила ответ от ФГВФЛ о том, что фонд закупил постоянные (бессрочные) лицензии.

Image

В то же время в договоре, который был подписан по результатам тендера, указано, что срок действия лицензий - 1 год.

ImageImage

Таким способом Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытался оправдать растрату более 2,5 млн грн.

Напомним

ФГВФЛ в ноябре закупил 130 ноутбуков по завышенной цене, переплатив минимум 280 тыс. грн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  4230 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  102315 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  104522 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  105194 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  106572 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  129721 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  135229 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125512 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118292 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115937 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Новости по теме
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Эксклюзив

  •  4230 просмотра
США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

  •  4181 просмотра
В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

  •  4124 просмотра
россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

  •  5907 просмотра
Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

  •  6292 просмотра
Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер

Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер

  •  7768 просмотра
В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки

В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки

  •  8146 просмотра
Армия рф за сутки ранила еще 9 человек в Донецкой области - ОВА

Армия рф за сутки ранила еще 9 человек в Донецкой области - ОВА

  •  9720 просмотра
Ракетный удар рф по Чугуеву: количество пострадавших увеличилось до семи

Ракетный удар рф по Чугуеву: количество пострадавших увеличилось до семи

  •  10056 просмотра
Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция

Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция

  •  10168 просмотра

Популярные

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

  •  63678 просмотра
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

  •  40055 просмотра
Ракета направляется в Кропивницкий

Ракета направляется в Кропивницкий

  •  63794 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

  •  41866 просмотра
ВСУ информируют об активности российских "Шахедов" в нескольких областях

ВСУ информируют об активности российских "Шахедов" в нескольких областях

  •  34940 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  124984 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  131077 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  160570 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  185429 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  189605 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене.

Экономика •   •  4230 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

Соединенные Штаты присоединились к международной коалиции, созданной для освобождения всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией, и обеспечения привлечения к ответственности виновных.

Война •   •  4181 просмотра
США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

В течение следующих трех дней в Украине не ожидается существенных осадков, температура воздуха будет колебаться от 0-6°С мороза ночью до 1-12°С тепла днем, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 3-10 м/с.

Общество •   •  4124 просмотра
В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

Ночью и утром россияне 5 раз атаковали Сумскую область, обстреливая несколько населенных пунктов из минометов, артиллерии и сбрасывая мины.

Война •   •  5907 просмотра
россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой.

Политика •   •  6292 просмотра
Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер

Из-за российской атаки ударными беспилотниками был поврежден законсервированный объект инфраструктуры в Одесской области и возник пожар, который удалось быстро потушить, обошлось без жертв.

Война •   •  7768 просмотра
Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер

В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки

В Харьковской области 3 человека погибли и еще 9, в том числе 3-летняя девочка, получили ранения в результате российских обстрелов, которые за минувшие сутки повредили жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства в нескольких населенных пунктах.

Война •   •  8146 просмотра
В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки

Армия рф за сутки ранила еще 9 человек в Донецкой области - ОВА

7 марта российские войска ранили 9 мирных жителей в разных населенных пунктах Донецкой области, в частности в Торецке, Константиновке, Долгой Балке, Мирнограде, Новогродовке и Шахматном.

Война •   •  9720 просмотра
Армия рф за сутки ранила еще 9 человек в Донецкой области - ОВА

Ракетный удар рф по Чугуеву: количество пострадавших увеличилось до семи

В результате российского ракетного удара по Чугуеву Харьковской области ранения получили семь человек, в том числе 3-летняя девочка и 16-летний парень.

Война •   •  10056 просмотра
Ракетный удар рф по Чугуеву: количество пострадавших увеличилось до семи

Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция

51-летний гражданский погиб в результате обстрела российской армией мирных жителей приграничных сел Семеновской общины Черниговской области, а частный дом был разрушен в результате атаки российского беспилотника.

Война •   •  10168 просмотра
Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция