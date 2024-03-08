Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц попытался ввести в заблуждение журналистов, которые разоблачили закупку им лицензий программного обеспечения по вероятно завышенной цене в более чем 2 раза, передает УНН.

Ранее УНН сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц вероятно переплатил почти 2,5 млн грн за 20 лицензий на программное обеспечение, потратив 4,4 млн грн.

Тендер по закупке программной продукции, а именно экземпляров программного обеспечения резервного копирования типа Veeam, состоялся 22 ноября 2023 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц закупил 20 лицензий на соответствующее программное обеспечение на сумму 4 395 000 гривен.

Таким образом стоимость одной лицензий с технической поддержкой на 1 год, закупленной Фондом, составляла 219 750 гривен.

При этом стоимость такого программного обеспечения на рынке стартует от 94 860 гривен. А это означает, что Фонд переплатил почти 2,5 миллиона гривен.

УНН спросил у Фонда гарантирования вкладов физических лиц, почему была сделана закупка по завышенной цене и интересовался ли Фонд рыночными ценами на лицензии.

В ответ редакция получила ответ от ФГВФЛ о том, что фонд закупил постоянные (бессрочные) лицензии.

В то же время в договоре, который был подписан по результатам тендера, указано, что срок действия лицензий - 1 год.

Таким способом Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытался оправдать растрату более 2,5 млн грн.

Напомним

ФГВФЛ в ноябре закупил 130 ноутбуков по завышенной цене, переплатив минимум 280 тыс. грн.