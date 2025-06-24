Фонд держмайна цьогоріч перерахував на відбудову вже ₴3,49 млрд грн

Команда Фонду державного майна України у поточному році залучила загалом понад 3,49 мільярда гривень до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це УНН передає з посиланням на дані ФДМУ у Facebook.

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Як уточнили у відомстві, реалізація націоналізованого санкційного майна на відкритих онлайн-аукціонах відбувається згідно з вимогами урядової постанови № 1233 від 21 листопада 2023 року.

З поточних надходжень, 200 млн грн були спрямовані на погашення заборгованості ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (власник ТРЦ Ocean Plaza) за кредитним договором, права вимоги за яким стягнуто в дохід держави згідно з рішенням Апеляційної палати ВАКС від 10.12.2024.

Це збільшило загальну суму надходжень від погашення заборгованості за кредитом в 2025 до 1,6 млрд грн. Усі ці кошти направлені до фонду ліквідації наслідків збройної агресії для відновлення країни.

Поки ТРЦ Ocean Plaza готується до приватизації, його поточна діяльність вже принесла 1,6 млрд грн від оренди торгових площ. Цей результат не лише підтверджує ефективність роботи Фонду держмайна, а й наочно демонструє як націоналізовані активи можуть генерувати значні надходження для відновлення України та подолання наслідків збройної агресії - зауважила в. о. голови Фонду Іванна Смачило.

Крім того, 1,89 млрд грн надійшли до фонду ліквідації від приватизації націоналізованої державної частки у статутному капіталі ТОВ "АЕРОК". Отримані кошти є не лише фінансовим результатом, але й прямим доказом системної роботи Фонду держмайна над розбудовою інституційної спроможності та успішним залученням інвестицій.

Стягнення в дохід держави націоналізованих активів є важливим інструментом державної політики в умовах воєнного стану у забезпеченні справедливості, відновленні державних ресурсів та підтримці заходів із відновлення пошкодженого майна.

Раніше уряд виділив з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 41,5 млн грн на завершення реконструкції багатоквартирного будинку в Умані, в який у квітні 2023 року влучила ворожа ракета.

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