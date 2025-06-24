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Фонд госимущества в этом году перечислил на восстановление уже 3,49 млрд грн

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Фонд государственного имущества Украины в этом году привлек более 3,49 миллиарда гривен в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Средства поступили от реализации национализированного санкционного имущества и направлены на восстановление разрушенной врагом инфраструктуры.

Фонд госимущества в этом году перечислил на восстановление уже 3,49 млрд грн

Команда Фонда государственного имущества Украины в текущем году привлекла в общей сложности более 3,49 миллиарда гривен в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом УНН передает со ссылкой на данные ФГИУ в Facebook.

Детали

Как уточнили в ведомстве, реализация национализированного санкционного имущества на открытых онлайн-аукционах происходит согласно требованиям правительственного постановления № 1233 от 21 ноября 2023 года.

Из текущих поступлений, 200 млн грн были направлены на погашение задолженности ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (владелец ТРЦ Ocean Plaza) по кредитному договору, права требования по которому взысканы в доход государства согласно решению Апелляционной палаты ВАКС от 10.12.2024.

Это увеличило общую сумму поступлений от погашения задолженности по кредиту в 2025 году до 1,6 млрд грн. Все эти средства направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии для восстановления страны.

Пока ТРЦ Ocean Plaza готовится к приватизации, его текущая деятельность уже принесла 1,6 млрд грн от аренды торговых площадей. Этот результат не только подтверждает эффективность работы Фонда госимущества, но и наглядно демонстрирует, как национализированные активы могут генерировать значительные поступления для восстановления Украины и преодоления последствий вооруженной агрессии

- отметила и. о. главы Фонда Иванна Смачило.

Кроме того, 1,89 млрд грн поступили в фонд ликвидации от приватизации национализированной государственной доли в уставном капитале ООО "АЭРОК". Полученные средства являются не только финансовым результатом, но и прямым доказательством системной работы Фонда госимущества над развитием институциональной способности и успешным привлечением инвестиций.

Взыскание в доход государства национализированных активов является важным инструментом государственной политики в условиях военного положения в обеспечении справедливости, восстановлении государственных ресурсов и поддержке мер по восстановлению поврежденного имущества.

Ранее правительство выделило из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 41,5 млн грн на завершение реконструкции многоквартирного дома в Умани, в который в апреле 2023 года попала вражеская ракета.

Украина получит более 22 млрд грн от партнеров на восстановление: Шмыгаль озвучил детали23.06.25, 13:34 • 1986 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Экономика
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