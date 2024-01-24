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Фіцо повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України - Шмигаль

Фіцо повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України - Шмигаль

Київ • УНН

 • 22571 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками зустрічі з Фіцо, передає кореспондент УНН.

Щодо заяв словацького прем’єр-міністра, які звучали останнім часом, то пан прем’єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Звісно ми це зафіксували у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України – це безпека не лише України, але й цілої Європи, а значить й безпека Словаччини 

- розповів Шмигаль.

Доповнення

Прем'єр Словаччини заявляв про "нормальне життя" в Києві після масованого ракетного обстрілу рф.

Окрім того, Роберт Фіцо заявляв, що Україна "повинна віддати" частину своєї території росії, щоб припинити війну.  У відповідь міністерство закордонних справ України заявляє, що не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі, якщо не буде безпеки в Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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