Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам встречи с Фицо, передает корреспондент УНН.
Относительно заявлений словацкого премьер-министра, которые звучали в последнее время, то господин премьер-министр Словакии подчеркнул, что он полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Конечно, мы это зафиксировали в нашем совместном заявлении, которое было подписано во время широкой встречи. Мы сегодня обсуждали весь спектр этих вопросов, так же как и вопрос того, что победа Украины - это безопасность не только Украины, но и всей Европы, а значит и безопасность Словакии
Дополнение
Премьер Словакии заявлял о "нормальной жизни" в Киеве после массированного ракетного обстрела рф.
Кроме того, Роберт Фицо заявлял, что Украина "должна отдать" часть своей территории россии, чтобы прекратить войну. В ответ министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине.
Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - Шмыгаль
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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