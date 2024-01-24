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Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - Шмыгаль

Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - Шмыгаль

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 14:22  •  11366 просмотра

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам встречи с Фицо, передает корреспондент УНН.

Относительно заявлений словацкого премьер-министра, которые звучали в последнее время, то господин премьер-министр Словакии подчеркнул, что он полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Конечно, мы это зафиксировали в нашем совместном заявлении, которое было подписано во время широкой встречи. Мы сегодня обсуждали весь спектр этих вопросов, так же как и вопрос того, что победа Украины - это безопасность не только Украины, но и всей Европы, а значит и безопасность Словакии 

- рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Премьер Словакии заявлял о "нормальной жизни" в Киеве после массированного ракетного обстрела рф.

Кроме того, Роберт Фицо заявлял, что Украина "должна отдать" часть своей территории россии, чтобы прекратить войну.  В ответ министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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