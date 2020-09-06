Fitch дало прогноз щодо термінів отримання Україною наступних траншів від МВФ

"За оцінками Fitch, Україна задовольнила близько 68% своїх потреб у бюджетному фінансуванні на 2020 рік у розмірі 23,5 млрд доларів США (14,2 млрд доларів США в якості амортизацій, включаючи передоплату боргу). Fitch очікує одну додаткову виплату з SBA МВФ (0,7 млрд доларів США) і першого траншу нового кредиту у 1,2 млрд євро у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комітет ВР з питань інтеграції України з ЄС рекомендував парламенту ратифікувати угоду з Європейським Союзом про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Як повідомили в НБУ, найближчим часом очікується місія Міжнародного валютного фонду.