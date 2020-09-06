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Fitch дало прогноз щодо термінів отримання Україною наступних траншів від МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Виплати від Міжнародного валютного фонду у розмірі 0,7 млрд доларів та новий кредит у розмірі 1,2 млрд доларів Україна очікує у 2020 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на прогноз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Fitch дало прогноз щодо термінів отримання Україною наступних траншів від МВФ

"За оцінками Fitch, Україна задовольнила близько 68% своїх потреб у бюджетному фінансуванні на 2020 рік у розмірі 23,5 млрд доларів США (14,2 млрд доларів США в якості амортизацій, включаючи передоплату боргу). Fitch очікує одну додаткову виплату з SBA МВФ (0,7 млрд доларів США) і першого траншу нового кредиту у 1,2 млрд євро у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комітет ВР з питань інтеграції України з ЄС рекомендував парламенту ратифікувати угоду з Європейським Союзом про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Як повідомили в НБУ, найближчим часом очікується місія Міжнародного валютного фонду.

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