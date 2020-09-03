Місію МВФ очікуємо найближчим часом - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Найближчим часом очікується місія Міжнародного валютного фонду. Про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми очікуємо найближчим часом місію МВФ та плануємо до кінця року ще отримати гроші від Міжнародного валютного фонду”, - сказав Кирило Шевченко.
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Нагадаємо, глава НБУ назвав себе “рішучим прихильником” продовження співпраці з МВФ.