Миссия МВФ ожидаем в ближайшее время - НБУ

"Сегодня мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от Международного валютного фонда", - сказал Кирилл Шевченко.

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Напомним, глава НБУ назвал себя "решительным сторонником" продолжения сотрудничества с МВФ.