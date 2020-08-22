Глава НБУ назвав себе “рішучим прихильником” продовження співпраці з МВФ

Так, відзначається, що Шевченко назвав себе “рішучим прихильником” продовження співпраці з МВФ.

У тому, що він називає оптимістичним сценарієм, Україна отримає в цьому році ще два транші по 1,4 млрд доларів кожен від кредитора, розташованого у Вашингтоні.

“Відносини України з МВФ є показником і впливають на наші відносини з Європейською комісією, Світовим банком та інвесторами. Співпраця з МВФ є обов’язковою необхідністю”, — додав він.

Як повідомляв УНН, голова НБУ Шевченко разом із заступниками 21 липня провів першу зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду.