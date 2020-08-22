Глава НБУ назвал себя "решительным сторонником" продолжение сотрудничества с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко настроен продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, передает УНН.
Так, отмечается, что Шевченко назвал себя “решительным сторонником” продолжение сотрудничества с МВФ.
В том, что он называет оптимистическому сценарию, Украина получит в этом году еще два транша по 1,4 млрд долларов каждый от кредитора, расположенного в Вашингтоне.
“Отношения Украины с МВФ является показателем и влияют на наши отношения с Европейской комиссией, Всемирным банком и инвесторами. Сотрудничество с МВФ является обязательным необходимостью”, — добавил он.
Как сообщал УНН, председатель НБУ Шевченко вместе с заместителями 21 июля провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда.