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Вашингтон Пост

Fitch дало прогноз по срокам получения Украиной следующих траншей от МВФ

Киев • УНН

 • 15830 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Выплаты от Международного валютного фонда в размере 0,7 млрд долларов и новый кредит в размере 1,2 млрд долларов Украина ожидает в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прогноз международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Fitch дало прогноз по срокам получения Украиной следующих траншей от МВФ

"По оценкам Fitch, Украина удовлетворила около 68% своих потребностей в бюджетном финансировании на 2020 год в размере 23,5 млрд долларов США (14,2 млрд долларов США в качестве амортизаторов, включая предоплату долга). Fitch ожидает одну дополнительную выплату с SBA МВФ (0,7 млрд долларов США) и первого транша нового кредита в 1,2 млрд евро в 2020 году", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС рекомендовал парламенту ратифицировать соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Как сообщили в НБУ, в ближайшее время ожидается миссия Международного валютного фонда.

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