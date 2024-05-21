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Фінляндія представила законопроект для боротьби з керованою міграцією на східному кордоні з рф

Фінляндія представила законопроект для боротьби з керованою міграцією на східному кордоні з рф

Київ • УНН

 • 38375 перегляди

Фінляндія представила заходи для боротьби з керованою міграцією з росії, але хоче, щоб Європейський Союз знайшов спільні заходи для запобігання їй.

Прем'єр-міністр Петері Орпо Фінляндії на пресконференції, 21 травня, заявив, що країна потребує змін у законодавстві для боротьби з керованою міграцією, на кордоні з росією. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Він зазначив, що європейське законодавство не передбачає нинішніх загроз безпеці на кордоні.

Мета Фінляндії й в тому, щоб знайти рішення для проблеми спрямовуваної міграції на рівні ЄС,

- наголосив він.

Орпо висловив упевненість, що закон про інструментальну імміграцію буде схвалений парламентом.

Своєю чергою, міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен додала, що мова не йде про посилення міграційного законодавства, а про те, щоб зробити його жорсткішим. За її словами, у центрі уваги влади саме боротьба з керованою міграцією.

Фінське законодавство має бути в змозі захистити себе від зовнішніх загроз,

наголосила очільниця фінського зовнішньополітичного відомства.

Як зауважила урядова радниця Санна Пало, новий закон матиме тимчасовий характер.

Закон дає владі повноваження обмежувати прийняття заяв про міжнародний захист у ситуаціях, коли іноземна держава намагається вплинути на Фінляндію через спрямовувану міграцію,

- пояснила Пало.

Вона також наголосила, що критерії для запровадження положень закону досить високі.

Нагадаємо

Фінляндія підвищує свою боєздатність і готується до можливого протистояння з росією, активізуючи військові угоди з приватними компаніями, накопичуючи необхідні запаси і використовуючи свої великі резервні сили.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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