Финляндия представила законопроект о борьбе с управляемой миграцией на восточной границе с рф

Премьер-министр Петери Орпо Финляндии на пресс-конференции, 21 мая, заявил, что страна нуждается в изменениях в законодательстве для борьбы с управляемой миграцией, на границе с россией. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

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Он отметил, что европейское законодательство не предусматривает нынешних угроз безопасности на границе.

Цель Финляндии и в том, чтобы найти решение для проблемы направляемой миграции на уровне ЕС, - подчеркнул он.

Орпо выразил уверенность, что закон об инструментальной иммиграции будет одобрен парламентом.

В свою очередь, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен добавила, что речь не идет об ужесточении миграционного законодательства, а о том, чтобы сделать его более жестким. По ее словам, в центре внимания властей именно борьба с управляемой миграцией.

Финское законодательство должно быть в состоянии защитить себя от внешних угроз, подчеркнула руководительница финского внешнеполитического ведомства.

Как отметила правительственный советник Санна Пало, новый закон будет иметь временный характер.

Закон дает властям полномочия ограничивать принятие заявлений о международной защите в ситуациях, когда иностранное государство пытается повлиять на Финляндию через направленную миграцию, - объяснила Пало.

Она также отметила, что критерии для введения положений закона достаточно высокие.

Напомним

Финляндия повышает свою боеспособность и готовится к возможному противостоянию с россией, активизируя военные сделки с частными компаниями, накапливая необходимые запасы и используя свои обширные резервные силы.