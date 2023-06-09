Фінал Ліги Чемпіонів: де грають, хто фаворит букмекерів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 6278 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 17204 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 49140 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 42045 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46998 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114794 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180703 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 198406 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144139 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137849 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.9м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 43895 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 32911 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 14420 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 12308 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29621 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 6302 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29890 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 49152 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 198413 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250464 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 2558 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3086 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19995 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24840 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40815 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Фінал Ліги Чемпіонів: де грають, хто фаворит букмекерів

Київ • УНН

 • 2831782 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні, 10 червня, відбудеться фінал Ліги Чемпіонів. У вирішальному матчі сезону 2022/23 за головний єврокубковий трофей зійдуться англійській “Манчестер Сіті” та італійській “Інтер”, пише УНН.

Фінал Ліги Чемпіонів: де грають, хто фаворит букмекерів

Де грають, хто показує в Україні

Матч відбудеться у турецькому Стамбулі на “Олімпійському стадіоні Ататюрка”, який вміщує майже 77 тисяч глядачів. Початок — о 22: 00 за київським часом. В Україні гру можна буде подивитися на платформі MEGOGO.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліга Конференцій УЄФА: “Вест Хем” став переможцем турніру, обігравши “Фіорентину”

Шлях команд до фіналу

“Манчестер Сіті” впевнено виграв групу G, обійшовши німецьку “Боруссію” Дортмунд, іспанську “Севілью” та датський “Копенгаген”.

Інтер зайняв друге місце у групі С, пропустивши в перед німецьку “Баварію”. Однак, обійшовши іспанську “Барселону” та чеську “Вікторію” Пльзень.

У матчах на виліт “Інтер” спершу обіграв португальські “Порту” та “Бенфіку”, а у півфіналі був сильнішим за італійській “Мілан”.

“Манчестер Сіті” у плей-офф спершу довелося здолати опір німецьких “РБ Лейпциг” та “Баварії”. У двобої за путівку до фіналу “Манчестер Сіті” був сильнішим за іспанський “Реал” Мадрид.

Кому віддають перевагу букмекери

Однозначним фаворитом букмекерів є “Манчестер Сіті”. Ставки на перемогу англійців в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,44, на перемогу італійців — 7,20, на нічию — 5,00.

Коефіцієнт на те, що “Манчестер Сіті” з урахуванням додаткового часу і навіть серії пенальті у підсумку переможе становить 1,21. На те, що кубок Ліги Чемпіонів дістанеться “Інтеру” можна поставити з коефіцієнтом 4,70.

Цікаве

“Інтер” тричі вигравав Лігу (Кубок) Чемпіонів: у 1964, 1965, 2010 роках. Ще двічі, у 1967 та 1972 роках доходив до фіналу.

Найвищим досягненням “Манчестер Сіті” у Лізі Чемпіонів є вихід до фіналу у 2021 році. Тоді команда поступилася своїм співвітчизникам, англійському “Челсі” з рахунком 0:1.

Нагадаємо

Ребров офіційно став головним тренером збірної України з футболу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96