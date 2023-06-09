Фінал Ліги Чемпіонів: де грають, хто фаворит букмекерів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні, 10 червня, відбудеться фінал Ліги Чемпіонів. У вирішальному матчі сезону 2022/23 за головний єврокубковий трофей зійдуться англійській “Манчестер Сіті” та італійській “Інтер”, пише УНН.
Де грають, хто показує в Україні
Матч відбудеться у турецькому Стамбулі на “Олімпійському стадіоні Ататюрка”, який вміщує майже 77 тисяч глядачів. Початок — о 22: 00 за київським часом. В Україні гру можна буде подивитися на платформі MEGOGO.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліга Конференцій УЄФА: “Вест Хем” став переможцем турніру, обігравши “Фіорентину”
Шлях команд до фіналу
“Манчестер Сіті” впевнено виграв групу G, обійшовши німецьку “Боруссію” Дортмунд, іспанську “Севілью” та датський “Копенгаген”.
Інтер зайняв друге місце у групі С, пропустивши в перед німецьку “Баварію”. Однак, обійшовши іспанську “Барселону” та чеську “Вікторію” Пльзень.
У матчах на виліт “Інтер” спершу обіграв португальські “Порту” та “Бенфіку”, а у півфіналі був сильнішим за італійській “Мілан”.
“Манчестер Сіті” у плей-офф спершу довелося здолати опір німецьких “РБ Лейпциг” та “Баварії”. У двобої за путівку до фіналу “Манчестер Сіті” був сильнішим за іспанський “Реал” Мадрид.
Кому віддають перевагу букмекери
Однозначним фаворитом букмекерів є “Манчестер Сіті”. Ставки на перемогу англійців в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,44, на перемогу італійців — 7,20, на нічию — 5,00.
Коефіцієнт на те, що “Манчестер Сіті” з урахуванням додаткового часу і навіть серії пенальті у підсумку переможе становить 1,21. На те, що кубок Ліги Чемпіонів дістанеться “Інтеру” можна поставити з коефіцієнтом 4,70.
Цікаве
“Інтер” тричі вигравав Лігу (Кубок) Чемпіонів: у 1964, 1965, 2010 роках. Ще двічі, у 1967 та 1972 роках доходив до фіналу.
Найвищим досягненням “Манчестер Сіті” у Лізі Чемпіонів є вихід до фіналу у 2021 році. Тоді команда поступилася своїм співвітчизникам, англійському “Челсі” з рахунком 0:1.
Нагадаємо
Ребров офіційно став головним тренером збірної України з футболу.