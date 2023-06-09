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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Финал Лиги Чемпионов: где играют, кто фаворит букмекеров

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня, 10 июня, состоится финал Лиги Чемпионов. В решающем матче сезона 2022/23 за главный еврокубковый трофей сойдутся английский “Манчестер Сити” и итальянский “Интер”, пишет УНН.

Финал Лиги Чемпионов: где играют, кто фаворит букмекеров

Где играют, кто показывает в Украине

Матч состоится в турецком Стамбуле на “Олимпийском стадионе Ататюрка”, который вмещает почти 77 тысяч зрителей. Начало — в 22:00 по киевскому времени. В Украине игру можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.

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Путь команд к финалу

“Манчестер Сити” уверенно выиграл группу G, обойдя немецкую “Боруссию” Дортмунд, испанскую “Севилью” и датский “Копенгаген”.

Интер занял второе место в группе С, пропустив в перед немецкую “Баварию”. Однако, обойдя испанскую “Барселону” и чешскую “Викторию” Пльзень.

В матчах на вылет “Интер” сначала обыграл португальские “Порту” и “Бенфику”, а в полуфинале был сильнее итальянского “Милана”.

“Манчестер Сити” в плей-офф сперва пришлось одолеть сопротивление немецких “РБ Лейпциг” и “Баварии”. В поединке за путевку в финал “Манчестер Сити” был сильнее испанского “Реал” Мадрид.

Кому отдают предпочтение букмекеры

Однозначным фаворитом букмекеров является “Манчестер Сити”. Ставки на победу англичан в основное время принимаются с коэффициентом 1,44, на победу итальянцев — 7,20, на ничью — 5,00.

Коэффициент на то, что “Манчестер Сити” с учетом дополнительного времени и даже серии пенальти в итоге победит составляет 1,21. На то, что кубок Лиги Чемпионов достанется “Интеру”, можно поставить с коэффициентом 4,70.

Интересное

“Интер” трижды выигрывал Лигу (Кубок) Чемпионов: в 1964, 1965, 2010 годах. Еще дважды, в 1967 и 1972 годах доходил до финала.

Наивысшим достижением “Манчестер Сити” в Лиге Чемпионов является выход в финал в 2021 году. Тогда команда уступила своим соотечественникам, английскому “Челси” со счетом 0:1.

Напомним

Ребров официально стал главным тренером сборной Украины по футболу.

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